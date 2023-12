Il tecnico bianconero ha contestato l'operato degli ufficiali di gara negli spogliatoi di Marassi al termine della partita con il Genoa

Ammenda di 10mila euro e diffida per Massimiliano Allegri. Il mister della Juventus ha espresso tutta la propria rabbia per l’operato dell’arbitro Massa negli spogliatoi di Marassi, dopo il pareggio per 1-1 tra la sua Juventus e il Genoa nell’ultima giornata di campionato.

L’allenatore bianconero è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del Var, tant’è che il direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”.

Allegri, che era anche stato ammonito, sarà comunque regolarmente in panchina per il match di Frosinone.

