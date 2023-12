Nelle ultime uscite lo spagnolo ha schierato il nazionale francese non da esterno bensì da centravanti, posizione che il giocatore non gradisce

In casa Psg rapporti tesi tra Luis Enrique e Kylian Mbappé. Lo riferisce L’Equipe, secondo cui il rapporto tra l’allenatore e l’attaccante, nelle ultime settimane, si sono fatti turbolenti. Nelle ultime uscite lo spagnolo ha schierato il nazionale francese non da esterno bensì da centravanti, posizione che il giocatore non gradisce. Da qui il malumore di Mbappé, in scadenza di contratto a fine stagione e quindi libero da gennaio di firmare con un altro club. Il francese piace sempre al Real Madrid ma ha ricche offerte anche dall’Arabia Saudita.

