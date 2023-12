Il tecnico dello scudetto: "Il merito è loro per quello che hanno dato in campo"

Nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli il sindaco Gaetano Manfredi ha conferito la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, il tecnico che ha condotto la squadra di calcio della città alla conquista dello scudetto nella stagione 2022-2023. “Devo questo premio ai calciatori, il merito è tutto loro per quello che hanno dato in campo”, ha dichiarato Spalletti. “Ho lavorato con una squadra fortissima e con degli uomini veri l’anno precedente. Per cui sono convinto che questa squadra abbia altrettanta potenzialità”, ha concluso l’ex tecnico dei partenopei parlando delle attuali prospettive del team, che oggi è allenato da Walter Mazzarri.

