L'ex centrocampista giallorosso è tornato a parlare della finale di Coppa di Campioni

A distanza di quasi quarantanni dalla finale di Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool (vinta dai Reds ai calci di rigore) un interrogativo continua ad assillare le menti dei romanisti: perché Paulo Roberto Falcao non ha calciato il rigore? Un tema che torna ciclicamente in auge e che gli stessi protagonisti dell’epoca si trovano spesso a dover affrontare. Tra questi c’è Bruno Conti, leggenda romanista che poche settimane fa ha festeggiato i 50 anni in giallorosso

“I rigori di Roma-Liverpool? Volete dire quello che ho sbagliato io? Falcao è un grande leader, lui già prima della finale di Coppa dei Campioni con Liverpool aveva tirato dei calci di rigore. In un momento delicato dove mancava Pruzzo, Maldera e i rigoristi veri, un leader come lui poteva non tirarsi indietro, perché lo abbiamo sbagliato io e Graziani”, ha dichiarato “Marazico” a margine della presentazione della Fondazione Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea-E.T.S. di Roma, di cui il campione del mondo di Spagna ’82 è testimonial.

“Al di là delle polemiche Paulo è stato un grande, ci ha fatto vincere lo scudetto, insieme a tutto il gruppo. Ma se la domanda è quella, sì poteva tirarlo, io non mi sarei tirato indietro”, ha aggiunto l’ex centrocampista della Roma.

