Il tecnico ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus

“Se serve lavorare più sullo spirito di gruppo o sugli errori dei singoli? Un po’ su tutto. Io penso che siamo sulla strada giusta ma devo aspettare le verifiche”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida con la Juventus. “Ora c’è la Juve, si affrontano tutte le migliori italiane. Poi c’è stato il Real, la migliore a livello internazionale. Le prove per un allenatore che entra in una squadra sono state particolari”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Vedremo, sono convinto che si può fare bene. Vedo che i ragazzi mi seguono. Bisogna avere anche un po’ di fortuna negli episodi per ritrovare morale, stare tranquilli e giocare come la squadra sa”, ha aggiunto. “Progressi credo di averne visti, aspetto la verifica già da domani”.

Mazzarri: “Sfida con Juve mi farà capire se abbiamo fatto progressi”

“Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. Il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso, la Juve è da sempre una delle più forti squadre italiane, è una gara di grande rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene e mi servirà anche per capire se certi progressi li abbiamo fatti”, ha aggiunto poi Mazzarri. “Se c’è un problema fisico? Ho fatto capire chiaramente, quando sono rientrato, che qualche ingenuità mia del passato a livello di comunicazione non voglio più farla”, ha spiegato inoltre il tecnico in conferenza stampa. “Non dirò cose che possono ledere la professionalità di chi c’è stato prima di me, non posso permettermelo a campionato iniziato. Non sarebbe giusto verso chi ha lavorato prima di me. Certe valutazioni le tengo per me, col mio preparatore. Sono cose che restano nello spogliatoio”, ha aggiunto.

