Il presidente del club campione d'Italia a Spalletti: "Ti chiederemo consulenza ogni volta che ne avremo bisogno"

“Certo abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse”. Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, duranta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, il tecnico artefice della conquista del terzo scudetto del club partenopeo. “Anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera”, ha proseguito De Laurentiis. Poi, rivolgendosi a Spalletti, ha aggiunto: “L’unica cosa è che ti sei fregato con le tue stesse mani, perché accettando questa cittadinanza ed essendosi legato alla città di Napoli e al Napoli, ogni volta che avremo bisogno di una consulenza, di cosa fare e come fare, non potrà sottrarsi, quindi diventerà un permanente consultant e aiuto indelebile e assoluto per tutti quanti noi”.

