Vittoria granata nel posticipo della 14/a giornata di Serie A

L’allievo che supera il maestro, Ivan Juric tira un brutto scherzo a Gian Piero Gasperini. Un Toro rabbioso supera per 3-0 l’Atalanta, nel posticipo della 14/a giornata di Serie A. Un successo che consente ai granata di issarsi al decimo posto con 19 punti, mentre i nerazzurri orobici scivolano in ottava piazza fermi a quota 20 e ad oggi fuori dall’Europa. Bel primo tempo all’Olimpico del Torino, che sblocca il risultato con l’ex della partita Duvan Zapata al 22′. Il centravanti colombiano non sbaglia sotto porta su assist di Vlasic e qualche minuto dopo rischia anche di ripetersi. Per l’Atalanta le azioni più pericolose le ha create De Ketelaere che ha dovuto fare i conti con un super Milinkovic. Nella ripresa la Dea prova a reagire, ma al 56′ è ancora il Torino a trovare la via del gol con Sanabria che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Scalvini su Buongiorno dopo un check del Var. In pieno recupero, infine, ancora lo scatenato Zapata firma il 3-0 con un destro secco e preciso da dentro l’area sempre su assist di Vlasic.

