Il ct della Nazionale a margine del Galà del Calcio dell'Assocalciatori a Milano

“È giusto che l’Inter sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. Gli vedo molte qualità. Mi sembra una squadra matura in quelli che sono comportamenti tra di loro che sono in campo”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti a margine del Galà del Calcio dell’Assocalciatori a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata