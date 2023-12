Sardi in dieci dal 27' per l'espulsione di Makoumbou. La squadra di Sarri sale a quota 20 punti in classifica

La Lazio batte 1-0 il Cagliari nel terzo anticipo della 14/a giornata del campionato di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere la partita il gol di Pedro all’8′. I sardi giocano in dieci dal 27′ per l’espulsione di Makoumbou. In classifica i biancocelesti di Maurizio Sarri salgono al 7° posto con 20 punti, agganciando Atalanta e Fiorentina, mentre i sardi restano fermi a quota 10 in 18/a posizione.

