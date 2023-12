"Mi preoccupa l’arbitro, non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello" le parole del tecnico della Roma

Lo ‘Special One’ della provocazione colpisce ancora con uno dei suoi affondi. Dalle manette alla ‘prostituzione intellettuale’, si rinnova la lista di quel mago della comunicazione che prende il nome di José Mourinho. La procura federale della Figc ha infatti aperto un’inchiesta sulle parole del tecnico della Roma contro l’arbitro Marcenaro designato per la partita di domani dei giallorossi sul campo del Sassuolo. “Mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello“, ha detto Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della partita di Reggio Emilia. Dichiarazioni che, se ritenute lesive, possono portare a una sanzione.

