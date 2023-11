La squadra di Italiano mantiene la vetta del Gruppo F conquistando l'accesso alla seconda fase

La Fiorentina al ‘Franchi’ supera in rimonta per 2-1 il Genk, e mantiene la vetta nel gruppo F di Conference League conquistando l’accesso alla seconda fase. Per il primo posto sarà necessario l’ultimo turno in virtù del successo nei minuti di recupero del Ferencvaros contro il Cukaricki per 2-1. I Viola restano in vantaggio di due lunghezze sugli ungheresi che osputeranno proprio la squadra di Italiano il 14 dicembre. Genk in vantaggio con Kayembe al 45′, pareggio di Martinez Quarta nei minuti di recupero della prima frazione. Nella ripresa decide il rigore realizzato da Nico Gonzalez all’82’.

