I viola agganciano l'Atalanta al quinto posto con 20 punti

La Fiorentina ha battuto per 2-1 il Bologna nel Derby dell’Appennino valido per la 12esima giornata di Serie A. Fiorentina in vantaggio dopo 17′ con un gran gol di Bonaventura, bravo a battere Skorupski con una girata di destro sotto l’incrocio dei pali. Il Bologna trova il momentaneo pareggio al 33′ con un rigore trasformato da Zirkzee, penalty concesso per un tocco di mano in area di Parisi. Prima dell’intervallo i rossoblù di Motta trovano anche il possibile 2-1 con Orsolini in contropiede, ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Nella ripresa la Fiorentina si riporta subito in vantaggio con Nico Gonzalez, che al 48′ trasforma un rigore concesso per un fallo di Kristiansen su Ikone. Il Bologna prova a reagire, si vede però negato un secondo penalty dal Var e poi sfiora il pari con il solito Zirkzee. La Fiorentina sfiora poi il gol del 3-1 in almeno due occasioni sempre con lo scatenato Nico Gonzalez. Con la ritrovata vittoria la Fiorentina aggancia l’Atalanta al quinto posto in classifica con 20 punti scavalcando proprio il Bologna, che scivola al settimo posto sempre con 18 punti. Nel prossimo turno la Fiorentina sarà di scena in casa del Milan, mentre il Bologna riceverà il Torino al Dall’ara.

