Roma in festa per gli 80 anni della Vespa: in migliaia nelle strade della capitale – FOTO

Vespa, ottanta anni di passione, amore e trasgressione. Un sentimento che lega migliaia di persone in tutto il mondo, molte delle quali si sono ritrovate questa mattina a Roma a conclusione di una tre giorni di mega raduno per gli amanti delle due ruote. Una passione che travalica confini, sesso ed età.
Il “Vespa parade” ha attraversato le vie della capitale partendo da Circo Massimo, passando per il Colosseo, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Ecco alcune delle foto più belle della mattinata.