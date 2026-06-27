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sabato 27 giugno 2026

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Roma in festa per gli 80 anni della Vespa: in migliaia nelle strade della capitale – FOTO

Roma in festa per gli 80 anni della Vespa: in migliaia nelle strade della capitale – FOTO
Decine di Vespe sfilano davanti al Colosseo per festeggiare gli 80 anni della due ruote, simbolo dell’Italia nel mondo. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Redazione
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Il corteo in Via di San Gregorio, a Roma. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il tricolore tra le mani in attesa del passaggio delle Vespe. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assiste alla sfilata delle due ruote. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Amanti della Vespa nelle strade di Roma. Gli appassionati della due ruote italiana sono arrivati da 67 Paesi. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Il corteo affronta una leggera curva nelle strade di Roma. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Un dettaglio di una Vespa, ricoperta di sticker da suo proprietario. (Foto: Valentina Stefanelli/LaPresse)
Una lunga fila di appassionati della Vespa lungo via dei Fori Imperiali. Sullo sfondo, il Colosseo. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Vespa, ottanta anni di passione, amore e trasgressione. Un sentimento che lega migliaia di persone in tutto il mondo, molte delle quali si sono ritrovate questa mattina a Roma a conclusione di una tre giorni di mega raduno per gli amanti delle due ruote. Una passione che travalica confini, sesso ed età.

Il “Vespa parade” ha attraversato le vie della capitale partendo da Circo Massimo, passando per il Colosseo, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Ecco alcune delle foto più belle della mattinata.

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