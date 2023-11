Esordio a 15 anni in serie A per Francesco Camarda. I rossoneri consolidano il terzo posto in classifica

Il Milan ha superato per 1-0 la Fiorentina nella gara valida per la 13ma giornata di Serie A disputata allo stadio ‘San Siro’. A segno Theo Hernandez su rigore al 47′ per fallo in area di Parisi sullo stesso difensore francese. All’83’ ha fatto il suo esordio in serie A Francesco Camarda che a 15 anni, 8 mesi e 10 giorni diventa il più giovane della Serie A. Con questo successo il Milan consolida il terzo posto in classifica portandosi a 26 punti, lasciando il Napoli a due lunghezze. La Fiorentina resta a 20 punti, al sesto posto.

