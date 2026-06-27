Taiwan travolto dalla tempesta Mekkhal: auto e case sommerse

La tempesta tropicale Mekkhala ha colpito il sud di Taiwan, causando gravi allagamenti che hanno sommerso auto e abitazioni. Nel sud dell’isola, in particolare a Tainan, le forti piogge hanno costretto i residenti a svuotare le case dall’acqua. In sole sei ore sono caduti oltre 250 mm di pioggia, aggravando la situazione insieme all’alta marea. Le inondazioni hanno interessato anche Kaohsiung e la contea di Pingtung, con diffusi danni e disagi. Il bilancio delle autorità locali è di almeno due vittime dopo due giorni di maltempo intenso.