Caldo record a Londra: le immagini delle termocamere diffuse da Greenpeace

Londra nella morsa dell’afa: le le immagini termiche diffuse da Greenpeace UK mostrano temperature estreme al suolo durante l’ondata di caldo record. Marciapiedi, piattaforme ferroviarie e aree pubbliche hanno raggiunto valori tra i 50 e i 60°C, con picchi fino a 62°C. Le rilevazioni evidenziano superfici roventi a Piccadilly Circus, Oxford Circus e Regent Street, mentre l’aria era intorno ai 35°C. Anche fermate degli autobus e stazioni come Highbury & Islington e King’s Cross hanno registrato temperature tra 54°C e 59°C. Secondo Greenpeace, il fenomeno sta mettendo sotto forte pressione la vita quotidiana di cittadini, lavoratori e pendolari.