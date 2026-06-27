Cagliari, fermata baby gang: sette i ragazzi coinvolti in violenze e pestaggi

Questa mattina, a Cagliari, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni del capoluogo sardo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento ha interessato sette giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, ritenuti a vario titolo responsabili di lesioni aggravate, atti persecutori, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, violenza privata, minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Due di loro saranno collocati in comunità e quattro saranno costretti alla permanenza in casa. Saranno poi imposte particolari prescrizioni all’ultimo indagato, al fine di adeguarne il percorso rieducativo alle specifiche esigenze cautelari.

I passi che hanno preceduto la svolta nelle indagini

L’operazione rappresenta lo sviluppo di una complessa e articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri in collaborazione con le Sezioni di Polizia Giudiziaria dell’Arma e della Guardia di Finanza presso la Procura per i Minorenni. Le investigazioni hanno tratto origine da un approfondito studio e dalla ricostruzione di molteplici elementi provenienti da diversi procedimenti penali. Attraverso l’analisi forense di dispositivi informatici, svariate attività di osservazione e pedinamento, ricerche su fonti aperte e l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a delineare un solido quadro indiziario a carico dei giovani indagati. Un tassello cruciale per la svolta investigativa è stato rappresentato dall’operazione dello scorso 20 febbraio, quando i carabinieri avevano eseguito quattordici decreti di perquisizione domiciliare con contestuale notifica di informazioni di garanzia nei confronti di altrettanti adolescenti, alcuni dei quali già noti alle Forze di Polizia. Gli elementi raccolti in quell’occasione hanno permesso di confermare le ipotesi investigative e di far luce su un preoccupante scenario di illegalità diffusa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i sette indagati avrebbero posto in essere, tra il marzo 2025 e il febbraio 2026, sistematici episodi di violenza consumati prevalentemente a danno di coetanei. Tra le condotte contestate figurano violenti pestaggi, talvolta portati a termine con l’uso di coltelli a serramanico, e attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, il gruppo avrebbe preso di mira un cittadino maggiorenne di origine straniere, sottoponendolo a una serie di atti persecutori caratterizzati da ripetuti insulti, minacce, pedinamenti e agguati.