Lo specialista polacco escluso dal match di stasera tra Real Sociedad e Salisburgo

Costa caro il rigore concesso al Psg a Tomasz Kwiatkowski. Lo specialista polacco del Var, infatti, è stato rimosso dall’incarico per la partita di questa sera tra Real Sociedad-Salisburgo. L’episodio, che ha fatto molto discutere, ha visto la concessione in pieno recupero di un rigore ai parigini contro il Newcastle per un tocco di mano di Tino Livramento. Il tocco di mano è avvenuto dopo che il difensore aveva toccato il pallone con il corpo.

La decisione della Uefa dello scorso aprile

Nello scorso aprile una giuria dell’Uefa aveva rimarcato: “Nessun tocco di mano dovrebbe essere sanzionato se la palla è stata precedentemente deviata dal suo stesso corpo e, in particolare, quando la palla non va verso la porta”. Il penalty, realizzato da Mbappe, è risultato decisivo per l’1-1 finale.

