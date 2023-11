Reus, Bynoe-Gittens e Adeymi hanno risposto a Chukwueze

Milan sconfitto in casa dal Borussia Dortmund per 1-3, in una gara valida per il quinto turno del girone F di Champions League. I gol sono stati firmati da Reus su rigore al 10′, Chukwueze al 37′, Bynoe-Gittens al 59′ e Adeyemi al 69′. La quadra di Pioli ha sbagliato un rigore sullo 0-0 con Giroud.

