Lo scontro salvezza del Bentegodi finisce con un pareggio

Quattro gol, un punto a testa e tante emozioni nel posticipo del Bentegodi. Si chiude sul 2-2 tra Verona e Lecce, nell’incontro valido per la 13/a giornata di Serie A. Rimpianti per i salentini, in vantaggio per due volte e sempre raggiunti dai padroni di casa. E’ Oudin a sbloccare il risultato al 30′ con un bel destro. Risponde Ngonge, su servizio di Djuric (41′). Nella ripresa Lecce di nuovo avanti con Gonzalez al 69′, ma il forcing degli scaligeri porta al pari: è un colpo di testa di Djuric a fissare al 77′ il risultato sul definitivo 2-2. In classifica Hellas penultimo a 9 punti, il Lecce raggiunge quota 15.

