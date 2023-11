La leggenda del calcio inglese si è spento dopo una lunga malattia

Lutto nel mondo del calcio inglese. E’ morto all’età di 80 anni Terry Venables, leggenda del Tottenham e dell’Inghilterra. Una dichiarazione rilasciata tramite la League Managers’ Association (LMA) dalla famiglia dell’ex ct della nazionale inglese dal 1993 al 1996 ha confermato il decesso sabato dopo una lunga malattia.

Il comunicato della famiglia

“Siamo totalmente devastati dalla perdita di un meraviglioso marito e padre che è morto serenamente ieri dopo una lunga malattia”, si legge nel comunicato. Venables, nato a Dagenham, ha giocato con i club londinesi del Chelsea, Spurs e QPR prima di un breve periodo al Crystal Palace. Ha continuato a farsi un nome come allenatore, guidando tra gli altri Tottenham, Barcellona e Inghilterra, per la quale ha avuto due presenze da giocatore. È stato annunciato un minuto di applausi per la partita del Tottenham contro l’Aston Villa questo pomeriggio, poiché entrambi i club hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua vita. I giocatori indosseranno anche una fascia nera al braccio.

