Youcef Atal, giocatore del Nizza, è stato arrestato nella serata di ieri dalla polizia locale per “apologia di terrorismo e istigazione pubblica all’odio o alla violenza” nell’ambito di una inchiesta aperta il 16 ottobre scorso dalla Procura di Nizza. Lo riporta il quotidiano ‘Nice-Matin’. Il 14 ottobre il terzino destro di nazionalità algerina aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un video del predicatore palestinese Mahmoud al-Hasanat che chiedeva a Dio di far vivere “una giornata nera agli ebrei” e di “accompagnare la mano” degli abitanti di Gaza che lanciavano pietre. Il 27enne ha cancellato subito il video dal suo account prima di scusarsi il giorno successivo, gesto che comunque non gli ha evitato una squalifica di sette giornate da parte della commissione disciplinare della Lega francese.

