Domani la sfida degli Azzurri alla Macedonia del Nord. Bastoni lascia ritiro

Il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha convocato Gianluca Mancini della Roma in sostituzione di Alessandro Bastoni costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Mancini si aggregherà alla squadra in serata a Roma dove domani è in programma la sfida alla Macedonia del Nord. Problemi anche per Guglielmo Vicario che nella notte ha accusato un leggero stato febbrile. A scopo cautelativo, il Ct Spalletti ha convocato il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata.

Nazionale: risentimento a polpaccio, Bastoni lascia ritiro

Alessandro Bastoni salterà le sfide della Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli esami strumentali effettuati stamani dal difensore dell’Inter, che ieri aveva lasciato in anticipo l’allenamento, hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Bastoni rientrerà nelle prossime ore ad Appiano Gentile dove lo staff dell’Inter effettuerà ulteriori approfondimenti.

