Contro il Cagliari a difesa della porta bianconera ci sarà Szczesny

“Il capitano domani sarà Locatelli. Fresco di rinnovo sarà un bel premio. In porta giocherà Szczesny. Quest’anno senza le Coppe sarà un anno più difficile per Perin che giocherà meno. Huijsen? Domani partirà Gatti“. Così il tecnico della Juventus, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Il match precede lo scontro diretto contro l’Inter in programma dopo la sosta delle nazionali. “Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive, è una squadra molto pericolosa. Ha Ranieri in panchina e giocatori davanti che hanno velocità e tecnica e due calciatori come Petagna e Pavoletti che danno fisicità. Sarà una gara difficile. Bisogna fare una partita tecnica senza perdere la compattezza. Domani non c’è da strafare ma fare la normalità”, ha aggiunto il tecnico livornese.

