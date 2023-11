Il portiere si trasferì a parametro zero dai rossoneri ai francesi

Sarà una serata non facile per Gigio Donnarumma alla sua prima partita da avversario del Milan a San Siro. I tifosi rossoneri sono pronti ad accoglierlo con una “mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato”, come si legge in un post su Instagram. In una foto si vede l’immagine del finto dollaro che sarà distribuito con il volto del portiere del Psg sopra e le scritte: “Mercenario” sopra e ‘Dollarumma‘ in basso. Saranno distribuiti insieme alla fanzine dal cui ricavato, scrivono i tifosi, “raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non far crescere mai più gente senza valori come questo indegno”. Il portiere della Nazionale italiana si trasferì a parametro zero dai rossoneri ai francesi nel 2021.

