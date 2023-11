I nerazzurri di Milano consolidano il primato a +5 sulla Juventus

L’Inter batte 2-1 in trasferta l’Atalanta nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A e consolida il primato in classifica salendo a 28 punti, momentaneamente a +5 sulla Juventus seconda e in campo domani contro la Fiorentina. Calhanoglu sblocca il risultato al 40′ su calcio di rigore, nella ripresa Lautaro Martinez raddoppia al 12′ con un eurogol. Scamacca accorcia le distanze al 16′, ma nel finale il risultato non cambia più. La Dea resta ferma così a quota 19, al quinto posto in classifica.

Apprensione per Pavard

Apprensione in casa Inter per il difensore Benjamin Pavard, sostituito al 33esimo del primo tempo dopo uno scontro di gioco fortuito con Lookman. Il francese ha riportato “un trauma al ginocchio sinistro da valutare nei prossimi giorni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata