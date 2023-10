L’Inter ha superato per 3-0 il Torino all’Olimpico, nella gara valida per la nona giornata di serie A. A segno Thuram al 59′ e raddoppio di Lautaro Martinez al 67′. Nel finale Calhanoglu cala il tris su rigore al 93′. L’Inter si porta momentaneamente in testa alla classifica con 22 punti, in attesa della sfida di domani sera tra Milan e Juventus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata