Attenzione alta anche a Lille per Francia-Scozia

Ci sarà una maggiore presenza di forze di sicurezza a Wembley per la partita Inghilterra-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2024, in programma stasera. Lo riporta Sky Sport News. La decisione è stata presa all’indomani dell’attentato di Bruxelles in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi e che ha portato all’interruzione del match Belgio-Svezia, sempre valido per le qualificazioni a Euro 2024. La Metropolitan Police di Londra fa sapere che esiste un “solido piano di polizia in atto” per la partita di stasera a Wembley e che i tifosi possono essere “rassicurati” sul fatto che ci sarà una “presenza di polizia altamente visibile”.

“Abbiamo lavorato con i nostri partner, inclusa la FA, nelle settimane precedenti a questa partita per garantire a coloro che frequentano l’area di Wembley di godersi questo match. I nostri agenti hanno esperienza nella gestione di eventi di ordine pubblico su larga scala ed è in atto un piano flessibile per ridurre la probabilità di crimini e disordini e fornire una risposta tempestiva a qualsiasi eventuale incidente”, ha detto il sovrintendente Gerry Parker. Stamattina a Coverciano è andata in scena la consueta riunione tecnica in vista del match. Secondo quanto apprende LaPresse, la delegazione italiana non sarà soggetta ad alcun protocollo di sicurezza speciale. Massima allerta, ma secondo la polizia inglese non ci sono particolari profili di rischio per gli Azzurri rispetto alle misure di sicurezza standard già discusse con la delegazione italiana prima dell’attentato di Bruxelles.

Terrorismo: circa 600 poliziotti a Lille per Francia-Scozia

Allerta massima anche a Villeneuve-d’Ascq, comune alle porte di Lille, dove questa sera alle 21.00 è in programma la partita amichevole tra Francia e Scozia. Alla luce di quanto avvenuto ieri a Bruxelles, infatti, le autorità francesi hanno deciso di raddoppiare la presenza di forze dell’ordine previste. Secondo l’Equipe, saranno in totale circa 600 gli agenti schierati attorno allo stadio Pierre-Mauroy. Inizialmente dovevano essere coinvolte tre unità mobili delle forze armate che rappresentavano ciascuna circa 80 gendarmi mobili o CRS. Saranno invece sei, integrati da personale locale.

Nella notte, i controlli alla frontiera franco-belga sono stati rafforzati per impedire una possibile fuga del principale sospettato, poi intercettato e ucciso. L’incontro non desta però particolari preoccupazioni sugl spalti, sono sono attesi circa 1.700 tifosi scozzesi.

