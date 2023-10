Lo ha deciso la Uefa

La Uefa ha annunciato che “stasera sarà osservato un momento di silenzio in tutte le partite di qualificazione a Euro 2024 in ricordo delle due vittime dell’attacco terroristico di ieri a Bruxelles in occasione della gara per le qualificazioni europee tra Belgio e Svezia”. Pertanto il minuto di raccoglimento sarà osservato anche prima di Inghilterra-Italia a Wembley.

