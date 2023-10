Le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria Nazionale di viaggiare all'estero

La Uefa ha annunciato in una nota che “la partita delle Qualificazioni Europee del 2024 tra Kosovo e Israele, prevista per il 15 ottobre, è stata rinviata, poiché le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all’estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito”.

Israele è ora in ritardo di due partite rispetto al programma in un girone di qualificazione serrato in cui è in competizione con Svizzera e Romania per i primi due posti. Due squadre accedono al torneo Euro 2024 in Germania. Giovedì a Tel Aviv Israele avrebbe dovuto ospitare la capolista Svizzera, ma la partita è stata rinviata al 15 novembre, anche se non è chiaro se la squadra israeliana potrà ospitare le partite in sicurezza.Stando così le cose, Israele dovrebbe giocare tre partite di qualificazione a Euro 2024 nella pausa nazionale di una settimana il prossimo mese, progettata per sole due partite. La partita casalinga di Israele contro la Romania il 18 novembre, prevista a Gerusalemme, potrebbe anche essere decisiva per la classifica finale. Il posticipo della gara con il Kosovo, invece, potrebbe impedire alla Uefa di effettuare il sorteggio dei playoff di qualificazione il 23 novembre come previsto. Israele, infatti, andrà comunque ai playoff anche se finirà terza nel girone di qualificazione perché l’anno scorso era arrivata prima nel suo girone di seconda divisione della Nations League. Israele non ha mai giocato la fase finale di un Campionato Europeo, ha iniziato a giocare nella competizione come membro della Uefa solo a partire dalle qualificazioni a Euro 1996.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata