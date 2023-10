La federeazione saudita ha inviato una lettera d'intenti alla fifa

La Federcalcio dell’Arabia Saudita (Saff) ha presentato una lettera di intenti alla Fifa per candidarsi a ospitare la Coppa del Mondo Fifa 2034. L’Arabia Saudita ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di presentare un’offerta per l’edizione 2034 del torneo mercoledì 4 ottobre e la lettera – firmata dal presidente della Saff Yasser Al Misehal – conferma ufficialmente l’impegno del Regno a intraprendere il processo di candidatura stabilito dalla Fifa. L’intenzione dell’Arabia Saudita di candidarsi per la Coppa del Mondo Fifa 2034 è una prima volta storica e riflette gli obiettivi della nazione di sfruttare nuove opportunità calcistiche a tutti i livelli e l’impegno a sostenere la crescita del gioco in tutti gli angoli del globo.

Il passo di un viaggio estremamente entusiasmante

“Questo è il secondo passo di un viaggio estremamente entusiasmante che la nazione sta intraprendendo. La settimana scorsa abbiamo annunciato la nostra ambizione di ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034 e questa presentazione ufficiale continua il nostro viaggio per trasformare i sogni della nostra gente in realtà”, ha dichiarato Yasser Al Misehal, presidente della Saff. “La Coppa del Mondo FIFA 2034 è il nostro invito al mondo a testimoniare lo sviluppo dell’Arabia Saudita, sperimentare la sua cultura e diventare parte della sua storia. Siamo estremamente impegnati a presentare l’offerta più competitiva possibile che aiuterà anche a unire il mondo attraverso il calcio”, ha aggiunto.

Meno di 72 ore dopo che la Saff ha dichiarato la propria intenzione di partecipare alla Coppa del Mondo Fifa, oltre 70 associazioni membri della Fifa, provenienti da diversi continenti hanno pubblicamente promesso il loro sostegno al Regno. Dal 2018 l’Arabia Saudita ha ospitato oltre 50 eventi internazionali per atleti sia maschili che femminili, tra cui calcio, sport motoristici, tennis, equitazione, eSport e golf.

