I giallorossi salgono a 11 punti. Mourinho in ansia per l'infortunio di Dybala

Vittoria dal sapore agrodolce per la Roma in casa del Cagliari, nel posticipo dell’8/a giornata di Serie A. I giallorossi si impongono per 4-1 in Sardegna con una doppietta di Lukaku, ma rischiano di perdere per infortunio Dybala per diverso tempo. Dopo sei mesi esatti la squadra di Mourinho torna a vincere in trasferta e con il secondo successo di fila in stagione risale la china della classifica fino al decimo posto con 11 punti con il Bologna. Oltre ai due gol del bomber belga, salito a quota 5 in campionato, a segno anche un ritrovato Belotti (quinto centro del Gallo, terzo in campionato) e Aouar, che anzi ha aperto proprio la strada al successo giallorosso. Mastica amaro il Cagliari, a cui non basta un rigore di Nandez nel finale. La squadra di Ranieri resta all’ultimo posto in classifica con due miseri punti e 0 nella casella delle vittorie. Ora la posizione di Ranieri potrebbe anche iniziare a scricchiolare, anche se c’è da dire che il calendario ha opposto i sardi fin qui a quasi tutte le big del campionato.

