L'annuncio dell'allenatore dei bianconeri Allegri

Vlahovic e Chiesa non ci sono, ma la squadra sta bene”. Si è aperta così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus alla vigilia del Derby contro il Torino, a proposito dei due attaccanti titolari entrambi infortunati. Vlahovic ha ancora problemi alla schiena, noie muscolari invece per Chiesa.

“È una partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti in classifica. Conta fare una bella prestazione contro un Torino arrabbiato, è un Derby e le squadre di Juric sono sempre molto forti, ci sarà da battagliare. Non credo sia però una partita crocevia” ha aggiunto Allegri. “Non ci saranno stavolgimenti e cambiamenti di modulo”, aggiunge il tecnico che tornando sulla prestazione contro l’Atalanta replica: “A Bergamo non ci siamo accontentati del pari, l’Atalanza è una squadra forte e nel finale siamo stati solo poco convinti. Abbiamo però fatto una partita importante difendendo bene, ma domani sarà una partita diversa con lo stadio pieno e il pubblico ci dovrà dare una mano. E’ il Derby e domani tutti dovremo essere pronti mentalmente, fisicamente e tecnicamente”. A proposito del suo avversari, ancora Allegri dice: “Per Juric parlano i risultati, chiede molto alla squadra e contro le sue squadre è sempre difficile giocarci”.

