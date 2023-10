In seguito all'accordo, i giallorossi giocheranno partite amichevoli nella capitale dell'Arabia Saudita

Ora è ufficiale. La Roma ha annunciato una nuova partnership con Riyadh Season, che vedrà uno degli eventi di intrattenimento più importanti al mondo diventare il nuovo sponsor della maglia del club giallorosso. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la stagione di Riyadh attira ogni anno visitatori da tutto il mondo nella capitale dell’Arabia Saudita durante i mesi invernali per assistere a migliaia di concerti, mostre, esperienze culinarie e altri eventi di intrattenimento unici con alcuni dei più grandi marchi e individui. “La maglia giallorossa è unica, è sinonimo dell’AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che la stagione di Riyadh sarà ora associata a una maglia così iconica”, ha dichiarato Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita. “Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più supportati al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende questo un momento entusiasmante per far parte di questo famoso club e non vediamo l’ora di vedere cosa si potrà ottenere insieme nei prossimi anni”, ha aggiunto.

🤝 L’#ASRoma annuncia una nuova partnership con @RiyadhSeason Il logo di uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento comparirà sulla maglia giallorossa 📄 https://t.co/hSq1tjMBMR#RiyadhSeason pic.twitter.com/OZtnQKQb49 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2023

Gli eventi sportivi svolgono un ruolo fondamentale nel calendario della stagione di Riyad e, grazie a questo accordo, i tifosi avranno l’opportunità di assistere a un’amichevole dell’AS Roma disputata a Riyad. I giallorossi torneranno in Arabia Saudita, a distanza di oltre 40 anni dall’ultima visita, dove incontreranno la grande passione del Paese per il calcio, come dimostrano i numerosi giocatori di alto profilo che attualmente militano nella Saudi Pro League. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Riyadh Season come nuovo partner principale dell’AS Roma”, ha affermato Lina Souloukou, amministratore delegato e direttore generale dell’AS Roma. “La stagione di Riyadh è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, con lo sport al centro. La nostra partnership è il riconoscimento dell’AS Roma come marchio globale di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per il mondo del calcio e crediamo che la nostra collaborazione genererà molte opportunità interessanti e uniche. Innanzitutto non vediamo l’ora di disputare lì le nostre amichevoli e di toccare con mano la passione che questo Paese ha per il calcio”, ha aggiunto. La stagione inaugurale di Riyadh è iniziata nell’ottobre 2019 con un numero di visitatori che ha superato i 10 milioni.

