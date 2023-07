Leonardo Bonucci non fa parte dei progetti della Juventus per la stagione 2023/24. Il difensore è stato messo sul mercato e, al suo arrivo alla Continassa previsto per lunedì 17 luglio, svolgerà un lavoro a parte rispetto al resto della squadra. Il centrale della nazionale non partirà quindi per la tournée dei bianconeri negli Usa, al pari di Weston McKennie, a sua volta in uscita dal club torinese.

