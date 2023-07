Il tecnico rossonero Pioli: "È il momento di qualche cambiamento". Blitz in Arabia Saudita di Pogba, che avrebbe visitato le strutture dell'Al-Ittihad

È oggi, lunedì 10 luglio, il giorno del raduno di Milan e Juventus per l’inizio della preparazione estiva alla prossima stagione di Serie A.

Juventus: anche Allegri al J Medical

La Juventus si è ritrovata alla Continassa. Anche il tecnico Massimiliano Allegri è rientrato a Torino e si è presentato al centro medico del team, il J Medical, per sostenere le visite mediche di rito. Poco prima di lui ha fatto capolino anche Francesco Magnanelli, nuovo membro dello staff dell’allenatore toscano.

Già a Torino da qualche settimana per una preparazione individuale è invece Paul Pogba, che nel weekend però è stato intercettato durante un vero e proprio blitz in Arabia Saudita: secondo i media locali avrebbe visitato le strutture dell’Al-Ittihad, il club in cui quest’anno giocheranno Karim Benzema e N’golo Kante. Al francese sarebbe stato proposto un contratto faraonico da 100 milioni di euro in 3 anni + bonus, ma al momento lui esita e vorrebbe provare a giocarsi le sue carte alla Juventus. In un video che ha fatto il giro dei social, alla domanda se anche lui andrà a giocare in Arabia Saudita, Pogba ha risposto: “Oggi no, domani chissà…”

Milan, Pioli: “È il momento di qualche cambiamento”

La stagione del Milan è invece iniziata ufficialmente con la conferenza stampa a Milanello dell’allenatore Stefano Pioli. Una conferenza iniziata con il ringraziamento ai dirigenti Paolo Maldini e Riccardo Massara, che da quest’anno non fanno più parte del club. “Ci tengo a ringraziare Paolo e Ricky. È stato il rapporto più duraturo della mia carriera con i dirigenti, se sono qua lo devo anche a loro. È stato un rapporto di stima e affetto, poi il club ha scelto di andare in un’altra direzione”. Escludendo che ci siano state possibilità di un suo esonero (“Mi sono sempre sentito al centro del progetto Milan”), Pioli ha iniziato a guardare avanti alla stagione: “Ho grande stima dei miei giocatori, questo gruppo ci ha permesso di vincere lo scudetto e raggiungere la semifinale di Champions League. Al tempo stesso credo sia il momento di apportare qualche cambiamento. Quando alleni un club come il Milan l’obiettivo è fare il massimo, essere competitivi in entrambe le competizioni che giocheremo e cercare di vincere qualcosa. Bisogna continuare a crescere e migliorare, diventare la squadra migliore possibile per quelle che saranno le nostre caratteristiche”.

