“Felicissimo di essere qui come allenatore del Psg, per imparare una nuova lingua in una città incredibile”. Queste le prime parole di Luis Enrique, nuovo tecnico del club parigino, presentato oggi alla stampa. “Finora abbiamo lavorato sulla preparazione della rosa, sono sicuro che sarà competitiva. La mentalità di gioco offensiva non è negoziabile. Devi adattarti alle caratteristiche dei giocatori e come allenatore sono sicuro che i giocatori apprezzeranno”, ha aggiunto.

