Il ct dell'Italia Nicolato: "Non è una beffa, è un miglioramento, ma doveva essere introdotta prima"

Cambio di rotta della Uefa che ha deciso di introdurre la Var agli Europei Under 21 dai quarti di finale, dopo gli errori arbitrali a danno degli azzurrini nella partita con la Francia.

Se la Var “ci sarà dopo non è una beffa, è un miglioramento, ma il problema è che doveva esserci prima” ha commentato il commissario tecnico della Nazionale Under21 Paolo Nicolato, all’indomani della sconfitta con i transalpini, all’esordio nella rassegna continentale di categoria, condizionata dagli errori arbitrali.

Per l’ufficialità manca solo l’ok delle autorità locali. Gli azzurrini capitanati da Sandro Tonali torneranno in campo domenica alle 18 contro la Svizzera per il secondo match del gruppo D.

La nota della Uefa

Dopo gli errori arbitrali che hanno penalizzato gli azzurrini ieri sera contro la Francia, la Uefa cambia rotta. Dai quarti di finale anche gli europei Under 21 avranno il Var. “La Uefa ha in programma di implementare il Var dai quarti di finale dell’attuale torneo Under 21”, si legge in una nota del massimo organismo calcistico continentale, in cui si sottolinea che “l’implementazione del Var nelle competizioni europee è una grande impresa che la Uefa ha avviato alcuni anni fa. È sottoposto a notevoli vincoli tecnici, operativi e logistici. La Uefa ha un piano a rotazione scaglionato volto a coprire gradualmente la stragrande maggioranza delle partite a partire dalle competizioni maschili e femminili per club e nazionali”.

La decisione arriva dopo i presunti errori arbitrali che sono costati il match d’esordio degli azzurrini di Nicolato contro la Francia. A seguito del match, si è messa subito il moto la macchina diplomatica della Federcalcio con il presidente della Figc Gabriele Gravina che, a quanto apprende LaPresse, in maniera garbata ha fatto presente ai vertici della Uefa come l’Europeo Under 21 non possa più essere equiparato a un torneo giovanile ma meriti pari dignità dei tornei top. Il numero uno di via Allegri ha chiesto che questa, a vantaggio di tutto il sistema calcio, sarà l’ultima edizione del torneo a presentare tali problemi tecnologici. Va ricordato che l’edizione di Romania e Georgia in corso in questi giorni vale la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

