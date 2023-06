Aperte le buste con le offerte dei broadcaster: Rai e Amazon si sfilano

Il campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024/25 continuerà a vedersi su Dazn e Sky, con il possibile ritorno di Mediaset. È quanto è emerso dall’apertura delle buste con le offerte dei broadcaster durante l’assemblea odierna della Lega Serie A.

In particolare Mediaset è interessata al pacchetto che prevede la possibilità di tramettere una partita in chiaro il sabato sera.

Nessuna offerta è stata presentata da Rai e Amazon, che molti vedevano come possibile new entry (dopo l’ingresso nel mercato dei diritti tv con la Champions League per il triennio 2021-24).

Dopo l’apertura delle buste inizierà una fase di trattative private con i singoli broadcaster. Grazie alla recente modifica della Legge Melandri, per i broadcaster c’è la possibilità di presentare un’offerta modulata non più su tre stagioni, ma su cinque.

