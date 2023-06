Scontro aperto tra l'azienda televisiva e il conduttore che ha attaccato Fazio e Annunziata

“Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore“. Lo riferisce la Rai in una nota in merito alle affermazioni rilasciate dal conduttore al quotidiano ‘La Stampa’ a cui ha dichiarato “Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la ‘kultura‘ con la k” e “meno gay e gaie” in televisione che in questi anni hanno lavorato “solo per il fatto di esserlo”.

