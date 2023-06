Inzaghi sceglie Dzeko come partner di Lautaro in attacco, a metà campo Brozovic al posto del rientrante Mkhitaryan

Al via allo stadio Ataturk di Istanbul la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0.

Le scelte tattiche

Nelle file nerazzurre Simone Inzaghi sceglie Dzeko come partner di Lautaro Martinez in attacco, con Lukaku in panchina. A metà campo gioca Brozovic in regia al posto del rientrante Mkhitaryan, con Calhanoglu spostato a mezzala con Barella. Per il resto confermati i ‘titolari’ con la linea difensiva davanti ad Onana composta da Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre sulle fasce giocano Dumfries e Dimarco. Nel City, Guardiola lascia in panchina Walker non al meglio e inserisce Aké in difesa. Schieramento come sempre di grande qualità offensiva con Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish tutti a supporto del bomber Haaland.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata