I due avevano fatto delle battute con doppi sensi durante la diretta del Gran Premio di Spagna

I commenti sessisti durante la diretta del gp di Spagna di Formula 1 di domenica scorsa costano la sospensione per un Gp a Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. È questa la decisione presa da Sky a seguito delle battute e dei doppi sensi che avevano visto protagonisti i due commentatori, nell’imbarazzo dell’inviata Federica Masolin che aveva subito preso le distanze dissociandosi e richiamando subito la regia per lanciare un servizio. A seguito delle proteste scaturite sui social, entrambi i protagonisti del botta e risposta si erano scusati pubblicamente: “Parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono”, aveva scritto su Instagram l’ex collaudatore della Lotus in Formula 1, Valsecchi. “Chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso, ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto”, le parole di Bobbi, ex pilota campione di GT.

