A seguito degli scontri alcuni tifosi sono stati fermati e identificati dalla polizia

Non solo festa. L’attesa per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham ha trasformato le vie del centro di Praga in un teatro di guerriglia tra le due frange di tifosi. Nel pomeriggio un gruppo di tifosi del West Ham in festa è stato aggredito violentemente dagli ultras viola, come riporta Hooligans.cz e il Daily Mail.

Nei video che girano sui social si vedono diverse inquadrature con ultras che dopo aver devastato il locale lanciano sedie e accendono fumogeni. Tutto è nato, secondo la ricostruzione del quotidiano inglese, quando i fan degli Hammers che bevevano in un bar sono stati attaccati da un gruppo di italiani vestiti con abiti neri e maschere. Non appena si è sparsa la voce dell’aggressione nell’area più ampia della fan-zone del West Ham, i fan degli Hammers si sono spostati verso il bar. Sul posto, un gruppo di polizia antisommossa si è avvicinato per impedire ai due gruppi di scontrarsi. Un tifoso del West Ham che ha assistito alle scene ha dichiarato: “Hanno preso di mira un gruppo e li hanno attaccati in modo piuttosto violento, poi sono scappati prima che qualcuno potesse reagire. Erano tutti ultras vestiti di nero”. A seguito degli scontri alcuni tifosi sono stati fermati e identificati dalla polizia.

Tre persone sono rimaste ferite. “Abbiamo fermato 16 persone e al momento stiamo indagando sull’intero incidente“, ha dichiarato il portavoce della polizia Jan Rybansky, come riportano i media cechi. Tra le persone aggredite ci sarebbe anche un agente.

