Domenica lo svedese ha annunciato il suo addio al calcio

Molti i momenti di commozione per Zlatan Ibrahimovic domenica a San Siro dopo Milan-Verona, ultima giornata di campionato. Lo svedese, in borghese, ha annunciato l’addio al calcio. Poi si è recato sotto la curva sud, dove c’erano gli ultrà rossoneri. L’attaccante si è inchinato e poi ha saltellato con i tifosi sul coro: “Chi non salta è nerazzurro”.

