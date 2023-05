Il Ct della Nazionale commenta gli episodi che hanno visto come protagonista Vinicius

In caso di episodi di razzismo nel calcio “bloccare le partite potrebbe essere una buona idea, ma va tutto valutato”. Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della presentazione dei progetti ‘Valori in Rete’ al MiM. “Solitamente esageriamo quando certe cose accadono in Italia ma accade purtroppo in tutta Europa, in tutto il mondo – precisa il ct, riferendosi all’ultimo caso che ha visto vittima il giocatore del Real Madrid, Vinicius, oltre ai casi italiani di Lukaku e Vlahovic – Purtroppo certe persone vanno allo stadio solo per fare certe cose. Chiaro che vanno applicate le regole, ma si applicano normalmente. Bisognerebbe smetterla, perché uno deve andare allo stadio per divertirsi, guardare la partita e gioire”. “Soluzioni? E’ da un po’ che le regole ci sono e devono essere applicate – spiega ancora Mancini – queste cose accadono puntualmente ogni anno. Vent’anni fa non accadevano, quando giocavo non mi ricordo di situazioni del genere. I giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, e far applicare le regole, anche quando le regole sono dure. Questi personaggi vanno isolati, ma non credo che sarà così semplice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata