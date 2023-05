Il Ct: "Avremmo avuto bisogno di più aiuto da parte di tutti"

“Mi fa piacere che ci siano tre squadre italiane nelle tre finali, avrei preferito che le date fossero un po’ diverse in modo da dare alla Nazionale, che si appresta a giocare due partite importanti, la possibilità di preparare con qualche giorno in più le partite. Questo non accade, bisogna che si mettano d’accordo perché così diventa difficile. Avremmo avuto bisogno di un po’ più di aiuto da parte di tutti, ma in primis sono le date che sono completamente sballate”. Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della presentazione dei progetti ‘Valori in Rete’ al MiM, parlando degli impegni delle squadre italiane nelle tre finali europee, in particolare nella finale di Champions League del 10 giugno, ultimo appuntamento proprio a ridosso del doppio impegno della Nazionale. Soltanto 5 giorni dopo si giocherà infatti la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna.

