Il presidente del club: "Si riparte con Spalletti"

Il Napoli vince il suo terzo scudetto nella storia, esulta Aurelio De Laurentiis. “Oggi è il coronamento di un’aspettativa che durava da 32 anni. Quando sono arrivato ho detto: ci vorranno dieci anni per arrivare in Europa. La promessa è stata mantenuta in anticipo. Poi altri dieci anni per vincere lo scudetto, e anche questo in anticipo. Adesso ci manca di rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo. Poi ci manca la Champions”, ha detto il presidente del Napoli, durante la festa scudetto al Maradona. “Questa squadra si era in qualche modo appesantita di responsabilità, serviva una manciata di aria nuova e la capacità di andare in alto ma come gruoppo, senza individualità che remassero come un freno”, aggiunge De Laurentiis, che poi conclude: “Il progetto non si ferma mai, per me è un punto di partenza non di arrivo. E si riparte con Spalletti”.

“Un aggettivo per questo scudetto? Iniziatico. Si ricomincia sempre da un punto di partenza, questo scudetto è un nuovo punto di partenza. Sono felice soprattutto perché sono felici loro (i tifosi, ndr)”, ha detto poi De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dello scudetto. Spalletti “me lo tengo stretto – ha aggiunto – è difficile trovare” uno come lui.

“Grazie, grazie, grazie. Voi mi avete sempre detto: noi vogliamo vincere. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto tutti insieme. Adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti” ha detto De Laurentiis ai tifosi allo stadio Maradona durante la festa per lo scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti.

Osimhen: “Ho lavorato tanto, me lo godo”

“Ho lavorato tanti anni per vincere tutto questo, adesso me lo godo. E ora festeggiamo insieme al nostro pubblico nel nostro stadio”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto. “Eravamo gli underdog, nessuno credeva in noi – ha evidenziato – E’ una delle più grandi soddisfazioni che abbia vissuto. Quando c’è stata la svolta? La vittoria di Roma (1-0, ndr) è quella che ci ha fatto capire che potevamo giocarcela, adesso non vedo l’ora di andare dai tifosi e godermela”.

Politano: “Gioia per tutta Napoli”

“E’ una gioia indescrivibile per noi ma anche per tutta Napoli, che erano tantissimi anni che aspettava questo momento. Oggi siamo riusciti a coronare il sogno di tutti”. Lo dice Matteo Politano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. “Fin dal primo giorno quando ci siamo riuniti tutti ci davano per spacciati, invece siamo riusciti a creare un gruppo fantastico e oggi si è visto. Sapevamo di aver perso tanti top player e giocatori di spogliatoio, ma ci siamo ricompattati”, sottolinea Politano. “Non vedo l’ora di tornare a Napoli e festeggiare tutti quanti insieme, per l’ordine pubblico può essere un po’ difficile ma è giusto farlo”, continua Politano, che dedica la vittoria “a mia figlia”.

