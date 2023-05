Lo schianto del velivolo il 4 maggio 1949 provocò 31 morti

Il 4 maggio si ricorda nel capoluogo piemontese il Grande Torino: è il giorno dell’anniversario dell’incidente che il 4 maggio 1949 provocò la morte della squadra, con lo schianto vicino alla Basilica di Superga. Erano gli ‘Invincibili’ del Toro.

“Noi non dobbiamo fare paragoni, siamo qui intanto per ricordare delle persone che sono mancate in età molto giovane, poi gli uomini che hanno fatto cose straordinarie, la storia del calcio. Li hanno definiti Invincibili per questo motivo. L’esempio che hanno dato deve rimanere negli occhi e nelle mente di tutti e deve essere la guida”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della cerimonia al Cimitero Monumentale in ricordo del Grande Torino a 74 anni dalla tragedia di Superga. “Hanno fatto qualcosa di talmente importante che siamo qui, 74 anni dopo, a ricordarli”, ha aggiunto.

