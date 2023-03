L'allenatore dei rossoneri ha ritirato il premio 'Amico dei bambini…un esempio per loro'

“Credo che rivincere sia difficile per tutti. Noi abbiamo vinto con una squadra molto giovane, e anche grazie a un progetto, a un percorso del club del quale siamo orgogliosi, facendo un percorso, anche economico, sostenibile. Solo poche squadre in Europa riescono a rivincere e a essere anche competitive nelle coppe. Quello è un salto che ancora non siamo riusciti a fare. Quest’annata ci servirà per continuare la crescita“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ritirando il premio ‘Amico dei bambini…un esempio per loro’ in occasione della presentazione del 18esimo torneo Amici dei bambini, questa sera a Milano. Il ricavato del torneo verrà devoluto all’Aibi, Associazione Amici dei bambini, per un progetto in Ucraina.

