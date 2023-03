“Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro”. Così, in una nota ufficiale, il Tottenham ufficializza il divorzio da Antonio Conte. Il club spiega che “Cristian Stellini assumerà la guida della squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach”.

Il presidente del Tottenha, Daniel Levy, commenta: “Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono impegnarsi per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori”.

